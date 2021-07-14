Рига, 14 июля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Фракция партии «Русский союз Латвии» в Рижском городском собрании поддержит решение о дополнительных выплатах столичным школам средств для поощрения вакцинации от коронавируса. Об этом партия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Скрин иллюстрации министерства здравоохранения Калужской области «ВКонтакте» Вакцинация

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«Мы все кровно заинтересованы в том, чтобы уже в сентябре школы могли начать работать в нормальном режиме, отказавшись от вредоносной удалёнки», — говорится в сообщении.

В то же время партия подтвердила свою официальную позицию против принудительной вакцинации.

В партии отметили, что «большинство наших соотечественников напугано и дезинформировано ложными слухами о вреде вакцин. Страх и ложь нельзя преодолеть ни угрозами увольнения, ни денежными выплатами. С людьми в первую очередь надо говорить — спокойно, много и убедительно».

В «Русском союзе Латвии» предлагают правительству начать благожелательную и понятную всем просветительскую кампанию. При этом в ней необходимо использовать оба самых распространенных в республике языка (латвийский и русский). В частности, властям следует отбросить высокомерие и наконец развернуть просветительскую кампанию на русских радиостанциях, в газетах и в социальных сетях, считают в партии.

«Мы говорим «нет» принуждению к вакцинации. Мы говорим «да» науке, убеждению и личному примеру», — так завершается обращение «Русского союза Латвии».