Джакарта, 14 июля, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Правительство Индонезии гарантирует, что все люди, инфицированные коронавирусом, включая малоимущих, по-прежнему имеют доступ к лекарствам и лечению, сообщает CNN Indonesia.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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Правительство подготовило 300 тысяч упаковок с лекарствами, которые будут бесплатно и постепенно распространяться среди населения.

Планируется, что на этой неделе президент Индонезии Джоко Видодо запустит программу по предоставлению бесплатных лекарств.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки сделали 2 415 382 инъекции вакцины против коронавируса.