Москва, , 15:43 — REGNUM Глобальные процессы будут серьёзно влиять на соотношение сил на постсоветском пространстве. Об этом 14 июля заявил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин на телеканале «Россия 24».

«Определённые изменения происходят и сегодня, прямо в 2020—2021 годах. Имею в виду усиление в мире противостояния по линии США—Китай, процессы регионализации, кризис глобализации — всё это серьёзно сказывается на постсоветском пространстве и на нашем позиционировании в нём», — заявил Гущин.

«Ничего постоянно нет, изменения будут происходить. Другое дело, что я был бы осторожен с точки зрения того, что можно выстроить какие-то быстро позитивные векторы отношений», — указал он.