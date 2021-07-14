Москва, 14 июля, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В середине — конце сентября 2021 года в России может произойти очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Об этом РИА Новости заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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"В сентябре — середина — конец сентября — мы увидим с вами еще хороший всплеск заболеваемости, когда во всем мире провакцинированном пойдет на спад заболеваемость», — сказал Тимаков.

Он напомнил о том, что штамм «Дельта-плюс» уже пришёл в Россию, и, несмотря на это, люди всё равно не стремятся вакцинироваться, забывая о высокой летальности данного вида штамма.