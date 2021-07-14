Москва, 14 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Более 75% российских семей с трудом оплачивают все необходимые ежедневные расходы, около 25% не испытывают с этим проблем. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает 14 июля РБК.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Росстат в 2020 году провёл масштабное исследование об условиях жизни населения. Опрос проходил во всех регионах в октябре и ноябре и охватил более 100 тыс. домохозяйств. У граждан спрашивали, сколько денег им нужно в месяц, чтобы «свести концы с концами, то есть оплатить все необходимые ежедневные расходы».

Оказалось, что в среднем семьям нужно 60,9 тыс. рублей в месяц, тогда как в 2018 году эта сумма составляла 58,5 тыс. рублей. Субъективная оценка выросла примерно на 4% при росте цен на товары и услуги более чем на 7%.

При этом на самое необходимое не хватает 75,7% домохозяйств, хотя в 2018 году их было 79,5%, а в 2016 году — 84,6%. По словам доцента экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, пандемия коронавируса отвлекла внимание людей от денежных трудностей.

«Материальные обстоятельства в период риска для жизни оказываются оттесненными на второй план, и то, что казалось ранее беспросветной жизнью, теперь, в свете пандемии, кажется не таким уж ужасным», — сказал Буклемишев.

Он добавил, что теперь сама занятость стала серьезным плюсом.

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