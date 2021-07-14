Москва, 14 июля, 2021, 14:09 — ИА Регнум. До получения результатов полноценных клинических исследований вакцинацию российских подростков от коронавируса обсуждать не следует. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила 14 июля журналистам.

Kremlin.ru Анна Кузнецова

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Кузнецова прокомментировала слова руководителя Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что до 20 сентября в России должны начать прививать подростков.

«Мы обсудили с коллегами из «Единой России» и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет», — сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что пока в России не зарегистрирована вакцина для детей и подростков. Для этого нужны полноценные клинические исследования, разрешение на них получил Центр имени Гамалеи. До тех пор преждевременно обсуждать тему, которая касается здоровья детей. Она требует максимально серьёзного подхода.

Кузнецова добавила, что даже после регистрации вакцины прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей, и никак иначе.

Читайте также: Гинцбург: вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября