Москва, 14 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Кремле не фиксируют проблем в сфере межнационального общения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

«Не фиксируем проблем в этой сфере кроме текущих обычных бытовых [конфликтов], которые есть в любой точке земного шара», — сказал Песков.

Комментируя конфликт у метро «Кузьминки» в Москве с участием более чем сотни мигрантов, он отметил, что на данный инцидент «должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка», которые, в свою очередь, «выполняют свою работу».