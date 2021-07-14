Астана, 14 июля, 2021, 13:26 — ИА Регнум. По состоянию на 1 июня 2021 года в Казахстане проживали 18,985 млн человек, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Об этом 14 июля сообщили в бюро национальной статистики.

Gtrk-kaluga.ru В Калужской области отмечено снижение рождаемости

За год численность населения Казахстана увеличилась на 249 тыс. человек. В январе-мае 2021 год естественный прирост населения составил 111,5 тыс. человек, что на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За отчетный период рождаемость в Казахстане выросла на 11,7%, до 175,2 тыс. младенцев. Коэффициент рождаемости составил 22,28 родившихся на 1 тыс. жителей.

За пять месяцев в республике умерли 63,7 тыс. человек, что на 27,3% больше, чем в январе-мае 2021 года. Коэффициент смертности составил 8,1 случаая на 1 тыс. человек. Смертность серди новорожденных выросла на 16,5%, до 1423 случаев.