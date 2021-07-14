Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ростовской области завершили вакцинацию от COVID-19, получив обе дозы препарата, почти 541 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 14 июля.

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В настоящее время участниками прививочной кампании от коронавируса стали 844 820 жителей Дона (+ 19 098 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 540 830 человек (+ 8 579 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области есть некоторый дефицит вакцины от COVID-19. В частности, в ряде прививочных пунктов не налажена работа по организации своевременной доставки препаратов.