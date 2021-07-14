Джакарта, 14 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Индонезии продолжает расти число случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране за стуки выявили 54 517 случаев заражения коронавирусом.

По состоянию на 14 июля в Индонезии выявили 2 670 046 носителей SARS-CoV-2.

По данным правительства, за сутки коронавирусом в Индонезии переболели 17 762 человека.

В период с 13 на 14 июля от COVID-19 в Индонезии скончались 991 человек. Всего эпидемия унесла жизни 69 210 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел ИндонезииРетно Марсудизаявила, что, хотя в настоящее время введено не менее 3,5 млрд доз вакцины против коронавируса, вакцина по всему миру распределена неравномерно.