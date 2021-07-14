От COVID-19 в Ростовской области скончались ещё 24 пациента
Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. COVID-19 погубил ещё 24 жителя Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 июля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 13 женщин в возрасте от 57 до 86 лет и 11 мужчин в возрасте от 39 до 84 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.
За весь период пандемии в Ростовской области скончались 4 878 ковид-пациентов.