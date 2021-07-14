Рим, , 12:29 — REGNUM Врачи поликлиники Джемелли в Риме выписали папу Римского Франциска после десяти дней госпитализации. Об этом сообщает 14 июля телеканал TGcom24.

Понтифика поместили в больницу 4 июля, ему удалили часть толстой кишки. В Ватикан 84-летний Франциск вернулся на своём обычном автомобиле.

«Это была его первая серьёзная операция с тех пор, как он стал папой в 2013 году», — отмечает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля папа Римский выступил с проповедью, он произнёс её с десятого этажа больницы.

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