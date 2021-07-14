Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Положительный результат теста на коронавирус получили ещё 318 жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 14 июля. Это на три случая заражения меньше, чем днём ранее.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: число заболевших и умерших растет — трансляция»

Новые носителя инфекции выявлены в 48 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (109), Сальском районе (12), Таганроге и Красносулинском районе (11). Более 15% заразившихся — люди старше 66 лет, 9,1% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 103 368 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 92 144 пациента.