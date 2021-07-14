Симферополь, 14 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В общественном транспорте Крыма наблюдается катастрофа — люди не соблюдают санитарные требования, связанные с распространением коронавируса. Об этом глава региона Сергей Аксёнов заявил 14 июля на заседании оперативного штаба.

Rostov-gorod.ru В общественном транспорте

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«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер», — подчеркнул Аксёнов и добавил, что транспорту будет посвящено рабочее совещание.

Глава Крыма предупредил, что будут приняты дополнительные меры. По его словам, маски в общественном транспорте надевают до 10% пассажиров.

Он также призвал «максимально отменить» на полуострове все увеселительные мероприятия, не впадать «в амбиции» и не показывать «капризы».

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 13 июля в Крыму выявили 375 новых случаев коронавирусной инфекции. В регионе доминирует индийский штамм коронавируса «Дельта».

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