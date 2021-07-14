Нижний Новгород, 14 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки 29 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом, что соответствует рекордному показателю смертей за сутки с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Департамент здравоохранения ЯО Палата

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Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 4596 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 июля в области выявили 531 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 524 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 131 478 случаев. За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 6356 человек. За минувшие сутки число активных носителей вируса в регионе выросло более чем на 120 нижегородцев.

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