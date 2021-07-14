Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Петербурге зафиксировано небольшое снижение суточной смертности от ковида. За последние сутки медики констатировали 102 летальных исхода, это на шесть случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 14 июля в федеральном оперштабе.

Питер Брейгель. Триумф смерти (фрагмент)

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По суточной смертности в этот раз Петербург уступил Москве, где зафиксировали 109 смертей от COVID-19 по итогам 13 июля.

В общей сложности за время пандемии в Петербурге от ковида, как основной причины смерти, скончались 17 809 человек. Это второй показатель общей смертности по регионам страны, после Москвы (23 967 случаев).

Однако летальность болезни в Петербурге намного выше, чем в других субъектах РФ. В Петербурге на 100 тыс. населения число смертей составляет 332,8, тогда как в Москве — 191,6.