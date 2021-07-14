Джакарта, 14 июля, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Индонезии от коронавируса привили 30 000 учащихся, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Участниками вакцинации стали 15 000 учеников средней школы и 15 000 учеников старших классов.

Кроме того, 19 000 учащихся будут вакцинированы от COVID-19 на дому.

«Я выражаю свою благодарность и высочайшую признательность за проведение вакцинации школьников», — заявил президент Индонезии Джоко Видодо.

Глава государства нацелен прививать по пять миллионов человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии зарегистрировали 681 случай мутации коронавируса.