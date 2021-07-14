Екатеринбург, 14 июля, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Свердловской области запретили проводить массовые мероприятия численностью от 500 человек. Решение приняло управление Роспотребнадзора по региону.

Павел Проскурня ИА REGNUM Толпа фанатов

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Ограничения ужесточили спустя сутки после принятия предыдущих санитарных норм. 13 июля 2021 года власти ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью от 1000 человек.

Повод для ужесточения — рост заболеваемости COVID-19 (+ 31% за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные провели санитарную обработку монастыря в Ганиной Яме под Екатеринбургом.