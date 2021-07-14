Москва, 14 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 3966 случаев заражения коронавирусом, сообщили 14 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Статистика суточного прироста в Москве начала последовательно снижаться. Так, 13 июля был выявлен 4991 случай заражения, 12 июля — 5403, 11 июля — 5410, 10 июля — 5694, 9 июля — 6643.

«За сутки госпитализированы 1577 человек, скончались 109 пациентов», — рассказали в штабе.

Аппараты ИВЛ поддерживают жизнь 621 жителя Москвы.