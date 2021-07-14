Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 1942 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 14 июля в федеральном оперштабе. Это на шесть случаев больше, чем сутками ранее.

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Таким образом, после резкого спада суточного числа новых случаев, зафиксированного по итогам 12 июля, этот показатель вновь начал расти.

Кроме того, за сутки в Петербурге выписали по выздоровлению 1896 человек, это на 82 человека больше, чем сутками ранее.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге подтвердили 495 835 случаев заражения. От COVID-19 скончались 17 809 человек, в том числе 102 — за последние сутки. Выздоровели 473 458 человек.