Санкт-Петербург, 14 июля, 2021, 16:10 — ИА Регнум. В Петербурге в эпоху пандемии в два раза выросла нагрузка на бригады скорой медицинской помощи. Одной команде медиков приходится за день отрабатывать по 15 вызовов, а иногда и больше.

Дарья Драй ИА REGNUM Бригада скорой помощи

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Как сообщает 14 июля телеканал «Санкт-Петербург», в среднем в оперативный отдел Городской скорой помощи в сутки поступает 6 тыс. звонков, рекордом было 9 тыс. звонков за сутки. При этом лишь 1,7 тыс. звонящим реально требуется оперативная помощь. Одна бригада скорой помощи выезжает на 14−16 вызовов за сутки при норме в десять.

«Раньше лето было самым спокойным временем для Городской станции скорой помощи, но в условиях пандемии — ситуация изменилась. Часть звонков поступает от людей, которые могут быть напуганы и при первых признаках простуды сразу набирают «03», — говорится в сообщении.

Обращаться в «скорую» нужно только при необходимости получить экстренную помощь, когда есть угроза жизни. В тех случаях, когда обострилось хроническое заболевание, поднялась температура без ухудшений, необходимо обратиться в отделение скорой медицинской помощи (ОСМП) при районной поликлинике.