Москва, 14 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За последние сутки от коронавирусной инфекции в России скончались 786 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии. Свежую статистику по COVID-19 опубликовал 14 июля оперативный штаб.

Zdrav.tomsk.ru Коронавирус

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За сутки от ковида в России скончались 786 человек, что на шесть человек больше, чем накануне, когда был установлен предыдущий максимум. Всего с начала распространения вируса ковид стал причиной смерти 145 278 жителей России.

За сутки выявлено 23 827 новых заражений коронавирусом во всех регионах РФ. Больше всего зарегистрированных случаев в Москве — 3966, Подмосковье — 2469, Санкт-Петербурге — 1942, а также в Нижегородской и Свердловской областях.

Ранее департамент здравоохранения Москвы рассказал о росте смертности в столице в июне 2021 года. В качестве основных причин названы заболеваемость коронавирусной инфекцией, а также аномальная жара.