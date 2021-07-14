Новосибирск, 14 июля, 2021, 11:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области жертвами COVID-19 стали восемь человек. Как сообщили ИА REGNUM 14 июля в областном оперштабе, умерли семь женщин (63 года, 72 года, 77 лет, 87 лет, 88 лет, 89 лет, 89 лет) и 65-летний мужчина.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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За весь период пандемии в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 2180 человек, утонили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области на сегодняшний день выявлено 49 340 носителей коронавируса, выздоровели 43 037 человек.