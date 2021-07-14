Ереван, , 11:33 — REGNUM Решение об освобождении секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна от занимаемой им должности и назначении его на пост первого заместителя главы армянского МИД принял и. о. премьер-министра страны Никол Пашинян. Соответствующие постановления 14 июля обнародованы на сайте правительства республики.

«В соответствии со статьей 711 закона «Об образовании и деятельности Совета безопасности» освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности», — говорится в постановлении.

Также другим постановлением Пашинян назначил Армена Григоряна первым заместителем министра иностранных дел страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля посол Армении в Иране Арташес Туманян призвал к продолжению кинематографического сотрудничества на основе существующего меморандума о взаимопонимании между двумя странами.