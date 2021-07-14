Москва, , 11:29 — REGNUM В Афганистане следует на два-три года сформировать коалиционное переходное правительство, чтобы определить будущую форму правления в стране. Договариваться обо всём должны сами афганцы, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов 14 июля РИА Новости.

По его словам, правительству страны и другим влиятельным политическим силам следует вступить в содержательные переговоры с радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их итогом должно стать создание коалиционного переходного правительства.

Этой временной администрации нужно дать два-три года — с учётом афганской неспешности — на прекращение боевых действий и решение ряда проблем. Затем нужно окончательно определить будущую форму правления.

«Они должны навести порядок в стране и решить вопросы интеграции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в общество», — сказал Кабулов.

Как сообщало ИА REGNUM, Кабулов также заявил, что Россия предвидела ухудшение ситуации в Афганистане и потому начала налаживать контакты с радикальным движением.

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