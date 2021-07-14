Новосибирск, 14 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новосибирской области подтверждено 198 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в областном оперштабе.

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За весь период в регионе выявлено 49 340 носителей коронавируса, из них 3445 — дети. Выздоровели 43 037 человек, в том числе 97 — за сутки.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 424 ковид-пациента. К аппаратам ИВЛ подключен 61 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Новосибирской области выявили 184 носителя коронавируса.