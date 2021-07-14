В Театре им. Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского
Москва, 14 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Михаил Боярский действительно попал в больницу с COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в Театре им. Ленсовета.
Валентин Илюшин ИА REGNUM
Михаил Боярский
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«В больнице Миша», — сказала собеседница агентства.
Отмечается, что у артиста «лёгкое течение болезни», поскольку ранее он привился от COVID-19. В театре отметили, что Боярский находится в больнице уже около двух дней.
При этом ранее сам Боярский заявил, что сведения о его госпитализации неверны.