Москва, 14 июля, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Михаил Боярский действительно попал в больницу с COVID-19. Об этом ТАСС сообщили в Театре им. Ленсовета.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Михаил Боярский

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«В больнице Миша», — сказала собеседница агентства.

Отмечается, что у артиста «лёгкое течение болезни», поскольку ранее он привился от COVID-19. В театре отметили, что Боярский находится в больнице уже около двух дней.

При этом ранее сам Боярский заявил, что сведения о его госпитализации неверны.