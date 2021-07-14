Москва, 14 июля, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Советский и российский актёр Михаил Боярский не попадал в больницу с коронавирусом. Об этом он заявил телеканалу «Звезда».

Андрей Пронин ИА REGNUM Михаил Боярский

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"У вас неверные сведения [о госпитализации]!», — сказал Боярский.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил о госпитализации артиста в Боткинскую больницу с COVID-19.