Москва, 14 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Состояние актёра и основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова ухудшилось и оценивается врачами как крайне тяжёлое, сообщила Ольга Мамонова, супруга артиста.

Цитата из к/ф «Иерей-сан. Исповедь самурая». Реж. Егор Баранов. 2015. Россия Петр Мамонов

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По её словам, «всё очень плохо» и начались жуткие осложнения.

«Всё сейчас гораздо хуже, там даже о попытке самостоятельного дыхания речи не идет, там всё гораздо сложнее. Горячая линия больницы говорит, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ», — приводит слова Мамоновой агентство «Москва».

Пётр Мамонов проходит лечение в московской ГКБ №40. Его госпитализировали после заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, медикам не удалось вывести основателя группы «Звуки Му», поэта и актёра Петра Мамонова, который находится в больнице с коронавирусом, из медикаментозной комы.