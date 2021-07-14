«Всё очень плохо» — супруга о здоровье Петра Мамонова
Москва, 14 июля, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Состояние актёра и основателя рок-группы «Звуки Му» Петра Мамонова ухудшилось и оценивается врачами как крайне тяжёлое, сообщила Ольга Мамонова, супруга артиста.
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По её словам, «всё очень плохо» и начались жуткие осложнения.
«Всё сейчас гораздо хуже, там даже о попытке самостоятельного дыхания речи не идет, там всё гораздо сложнее. Горячая линия больницы говорит, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ», — приводит слова Мамоновой агентство «Москва».
Пётр Мамонов проходит лечение в московской ГКБ №40. Его госпитализировали после заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, медикам не удалось вывести основателя группы «Звуки Му», поэта и актёра Петра Мамонова, который находится в больнице с коронавирусом, из медикаментозной комы.