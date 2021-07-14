Джакарта, 14 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили о новых случаях заражения коронавирусом за границей, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Коронавирусом за границей заразились ещё 28 граждан Индонезии. В Японии выявили 27 случаев заражения коронавирусом среди граждан Индонезии и один случай обнаружили в Узбекистане.

В настоящее время коронавирусом за границей заразились 5314 индонезийских граждан, 215 человек скончались, а 749 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии занимается репатриацией японских граждан после резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в стране.