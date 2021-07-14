Москва, 14 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В преддверии подготовки новой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 от Минздрава РФ одна из торговых фармкомпаний с иностранными корнями получила разрешение на продажу препарата «Этесевимаб». Ранее этот препарат использовали в США в экстренных случаях пациентам с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19. Производитель препаратов в составе коктейля — американская фармацевтическая компания Eli Lilly, разрешение на продажу получило ООО «Лилли Фарма», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В реестре решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии появилась новая строка, из которой следует, что компания «Лилли Фарма» с 6 июля 2021 года по 7 февраля 2022 года может торговать раствором для инфузий «Этесевимаб». Ранее управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило «коктейль» из «Бамланивимаба» и «Этесевимаба», разработанный Eli Lilly, для экстренного использования при COVID-19 в отдельных случаях.

В российском госреестре лекарственных препаратов «Этесевимаб» отсутствует, фигурируя только в реестре решений об обращении лекарственных препаратов во время пандемии.

ООО «Лилли Фарма», которое получило разрешение на продажу, создано в мае 1998 года. Владельцы актива — швейцарская фирма «ЭЛИ ЛИЛЛИ С.А.» и нидерландская компания «ЭЛИ ЛИЛЛИ НИДЕРЛАНД Б. В».

В отчёте российского общества за 2020 год уточняется, что оно ведёт «деятельность за счет собственных средств и средств, привлеченных от связанной стороны Лилли Нидерланд Файненс Б. В, в размере 1 200 000 тыс. рублей по состоянию на 31 декабря 2020 года». При этом по итогам года российский актив официально указал чистый убыток в размере 163,7 млн рублей.

В 2019 году общество выплатило иностранным владельцам 350 млн рублей в виде дивидендов.