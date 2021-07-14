Москва, 14 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Советского и российского актёра театра и кино Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу с коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Kremlin.ru Михаил Боярский

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По информации канала, у артиста вот уже седьмой день присутствуют симптомы COVID-19, а «три дня назад его забрали под присмотр врачей».

Отмечается, что сам 71-летний Боярский чувствует себя нормально.