Москва, 14 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В России пока невозможно эффективно использовать денежный капитал. Об этом в рамках заседания экспертного совета проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Kremlin.ru Александр Сергеев

«У нас сейчас действительно непростая ситуация — и в экономике, и в технологических продвижениях. Стоит вопрос о том, как наиболее эффективно мультиплицировать человеческий капитал. Мы давно живём в капиталистической экономике и понимаем роль капитала — это инвестиции для экономики. Но мы пока ещё не можем эффективно использовать денежный капитал. Из-за сложной геополитической ситуации иностранный капитал к нам не очень стремится, да и наши компании не особо инвестируют в науку», — сказал Сергеев.

По его словам, общая задача заключается в том, чтобы к процессу развития страны «подключать человеческий капитал»: «Это тот объём знаний и умений, которые адекватны современному технологическому укладу мира. Можно много знать, но мало уметь, и речь идёт о том, что это именно надпрофессиональные навыки. Можно много знать, при этом данные знания неадекватны современной науке. Как сделать так, чтобы наш человеческий капитал стал драйвером экономики — вот в чём задача. Мы должны обратить внимание на учеников вузов и выпускников. Когда мы говорим о том, каким должен быть выпускник вуза, главное — это то, что мы должны выстраивать интерфейс между университетами и работодателями».

По его словам, в последние 10 лет такой интерфейс «не то чтобы был правильно выстроен — мы не очень обращали внимание на его оценку»: «Ранее параметра востребованности выпускников не было. На мой взгляд, востребованность нашим работодателем — это главное, и здесь надо правильно выстроить этот интерфейс».