Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону на многострадальной улице Орбитальной произошла коммунальная авария, которая спровоцировала мощный потоп. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ЖКХ тоже космос

На видеокадрах зафиксировано, что эпицентром коммунальной аварии стала автомобильная стоянка. Одна из припаркованных машин провалилась в огромную яму, из которой бьёт коммунальный фонтан.

Горожане уточнили, что трубу прорвало в районе дома № 13.