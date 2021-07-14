В Ростове-на-Дону коммунальная авария спровоцировала мощный потоп
Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону на многострадальной улице Орбитальной произошла коммунальная авария, которая спровоцировала мощный потоп. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
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На видеокадрах зафиксировано, что эпицентром коммунальной аварии стала автомобильная стоянка. Одна из припаркованных машин провалилась в огромную яму, из которой бьёт коммунальный фонтан.
Горожане уточнили, что трубу прорвало в районе дома № 13.