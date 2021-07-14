В Крыму обновлён суточный рекорд по числу носителей коронавируса
Симферополь, 14 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Крыму подтверждено 375 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 июля. Это абсолютный рекорд по числу новых носителей, выявленных за сутки. Накануне, 13 июля, было подтверждено 369 случаев заражения.
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В то же время за сутки выписаны сразу 553 выздоровевших после коронавируса пациента. Статистика смертности пополнилась на семь новых случаев. В стационарах региона с ковидом и пневмонией находятся 2829 пациентов, дома лечатся 2 868 человек.
По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в регионе выявлено 53 178 случая заражения коронавирусом, выздоровевших — 46 157 человек, умерших — 1 615 человек.