Москва, 14 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. После выпуска из вуза студенты не всегда имеют нужный набор надпрофессиональных навыков. Об этом в рамках заседания экспертного совета проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Фото предоставлено АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

«Российские вузы предоставляют отличную базу по специальности, которую каждый выбирает для себя. Но после выпуска молодые специалисты не всегда обладают набором надпрофессиональных навыков. Например, мы проводили опрос с Минобрнауки, и выяснилось, что 55% бакалавров и 41% магистрантов сказали, что им не хватило обучения этим навыкам», — сказал Комиссаров.

По его словам, специалисты провели много разных опросов, и, согласно полученным данным, работодатели «тоже говорят, что надпрофессиональные компетенции также важны»: «Мы понимаем, что нужно и развивать эти качества. В этом нам могут помочь как профориентации в школах, так и профнавигация для студентов».