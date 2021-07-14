Воронеж, 14 июля, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Воронежская область получила 31,8 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» 13 июля, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Наталья Диева Вакцина

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«В настоящее время темпы вакцинации превысили объем поставок вакцин в Воронежскую и другие области. Поставками вакцин занимается Минздрав РФ. Производители не успевают за возросшим спросом регионов, поэтому пункты вакцинации работают не на полную нагрузку», — уточнили в департаменте.

В облздраве пояснили, что в стационарных прививочных пунктах проводится предварительная запись на иммунизацию во избежание очередей, при поступлении вакцины поликлиники приглашают на прививки по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 13 июля регионе прививки от коронавируса получили 456 700 человек, из них 333 600 граждан завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины. В сутки в регионе прививают около 10 тыс. человек. Добавим, что ранее владелец трёх воронежских ТЦ заявил о намерении свернуть пункты вакцинации на их территории, если они не будут обеспечены вакциной в нужном объёме.