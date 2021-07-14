Ростов-на-Дону, 14 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Вернувшихся из-за рубежа жителей Ростовской области, которые нарушили санитарные требования, забросали штрафами. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалёв.

Uriston.com Штраф

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Нарушители либо не сдали ПЦР-тест или несвоевременно загрузили результат анализа на портал госуслуг. Почти 600 человек привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Размер штрафа составляет минимум 15 тыс. рублей.

«Граждане, вернувшиеся из-за рубежа, должны в обязательном порядке пройти однократное обследование в течении трёх дней. При этом они должны находится на самоизоляции на дому до получения отрицательного результата», — напомнил главный санитарный врач Ростовской области.