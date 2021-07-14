Москва, 14 июля, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления средств на субсидирование пассажирских авиаперевозок между регионами Дальнего Востока, сообщает 14 июля сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM На борту самолета

Планируется снизить стоимость перелётов для жителей округа по значимым маршрутам. Поддержку получат 20 наиболее востребованных направлений, к примеру, Хабаровск — Якутск, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск. Стоимость билета на рейс будет варьироваться от 2,2 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от маршрута.

«Ранее было подписано распоряжение о выделении на эти цели 1,58 млрд рублей», — напомнили в правительстве.