Симферополь, 14 июля, 2021, 09:27 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура взяла под контроль устранение последствий наводнений в Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение проанализировать сложившуюся ситуацию дал генпрокурор Игорь Краснов.

Https://rk.gov.ru/ Наводнение в Крыму

По данным прокуратуры на 13 июля в Республике Крым из-за подтопления 387 домовладений в городах Керчи, Ялте, селах Новоотрадное и Приозерное Ленинского района в пунктах временного пребывания находятся 154 человека. Также подтопленными остаются восемь жилых помещений в Ялте. Материальная помощь и соцвыплаты в связи с полной или частичной утратой имущества получили 2024 человека. Вместе с тем, 270 граждан получили отказы в выплатах — прокуроры проверяют их обоснованность. Также проводится обследование 261 домовладений на территории Бахчисарайского района, подтопленных 5 июля 2021 года. Ведутся восстановительные работы, заявки на возмещение вреда поступили в органы местного самоуправления от 171 пострадавшего.

В Севастополе от наводнения пострадали 40 граждан, 39 уже получили выплаты. Один из пострадавших не согласился с размером компенсации и отказался от неё, он намерен обжаловать решение властей в суде. В то же время прокуратура не выявила случаев неправомерных отказов в выплатах. В результате второго наводнения 4 июля 2021 года в двух селах подтоплено пять домовладений, поступили заявления на социальные выплаты от 10 пострадавших.

В Краснодарском крае также ликвидируют последствия наводнений, которые произошли 5 и 6 июля в Сочи, Славянске-на-Кубани и Горячем Ключе, Туапсинском и Северском районах. В результате погибли семь человек, один числится пропавшим без вести, подтоплено 1840 жилых помещений. Продолжаются восстановительные работы на территории Павловского и Мостовского районов края, пострадавших от наводнений в период с 16 по 26 июня текущего года. Компенсационные выплаты на данный момент получили 936 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливни, приведшие к наводнениям, накрыли южные регионы России в середине июня и в начале июля. Так, 17 и 18 июня обрушившиеся на Керчь и Ялту дожди буквально затопили эти города, устранение последствий ведется до сих пор. 4−6 июля сильные дожди привели к потопам в Бахчисарайском районе Крыма, а также в шести муниципалитетах Краснодарского края.