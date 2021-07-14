Дирборн, США, 14 июля, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Сети появились снимки с испытаний нового внедорожника Ford Everest 2023 модельного года. Фотографии размещены на сайте Carscoops.

Carscoops Ford Everest 2023

Тестирование будущей новинки происходило недалеко от американского города Дирборн (штат Мичиган).

Модель оснастили светодиодной оптикой, очень похожей на оптику Ford Ranger. Также авто получит модернизированную радиаторную решётку и новый бампер. Машина оснащена выступающими боковыми подножками, колёсными дисками чёрного цвета и шинами Goodyear. Оконные рамы нового Everest точно такие же, как и у предшественника модели.

В моторной линейке автомобиля будут присутствовать двухлитровый четырёхцилиндровый дизельный мотор с двойным турбированным наддувом и трёхлитровый турбодизель V6. Оба силовых агрегата получат в пару десятиступенчатый «автомат».

Ранее компания Anarchy Garage в Британии представила модернизированную версию классического Ford Mustang 1969 года выпуска с «движком» от Mercedes-AMG E63. Теперь мощность модели Mustang равна 721 л. с. (1200 Нм).

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