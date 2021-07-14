В Роспотребнадзоре назвали возможные сроки стабилизации ситуации с COVID-19
Москва, 14 июля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. В России наблюдается переход к фазе стабилизации ситуации с COVID-19, которая продлится до начала августа, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Горелов добавил, что после этого, возможно, «можно будет говорить о тенденции к началу снижения заболеваемости».
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Как сообщало ИА REGNUM, Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом, по состоянию на 13 июля в общей сложности в РФ зарегистрировано 5,833 млн заразившихся.
Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов сообщил, что без обязательного ношения защитных масок и вакцинации от COVID-19 эффективно защититься от нового заболевания можно, только надев на себя скафандр.
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