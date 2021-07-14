Екатеринбург, 14 июля, 2021, 08:52 — ИА Регнум. В Свердловской области снова начнут дезинфицировать подъезды в домах, где живут заболевшие COVID-19. Об этом заявил на брифинге вице-губернатор Павел Креков.

Mzdnr.ru Дезинфекция

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Такое решение принято по итогам заседания регионального оперштаба. С начала пандемии COVID-19 в регионе практиковали дезинфекцию подъездов, но вскоре это перестали делать.

«Уже был разговор со всеми главами муниципальных образований, на это выделяются дополнительные средства», — сказал Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе запретили проведение массовых мероприятий численностью свыше 1000 человек.