Москва, 14 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Москве 14 июля может быть установлен новый температурный рекорд, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

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Он рассказал, что во второй половине дня местами возникнут массивы облаков, возможна «сухая» гроза. Ожидается ветер северо-западных румбов до семи метров в секунду.

По словам метеоролога, воздух в Москве прогреется до 34 градусов, в Подмосковье — до 35 градусов. Тишковец назвал такую температуру изнуряющим зноем, и отметил что аномально высокий показатель «близок к рекорду 1951 года».