Москва, 14 июля, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Российская валюта к осени 2021 года может укрепиться до 70 рублей за американский доллар, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Он напомнил, что ранее Фонд национального благосостояния (ФНБ) РФ полностью отказался от доллара в своём балансе. Выручка от экспорта нефти и газа будет конвертироваться в другие валюты, это станет постоянным источником давление на курс доллара.

Кроме того, добавил он, на данный момент нефть марки Brent торгуется по ценам апреля 2019 года, тогда курс был на уровне 65 рублей за доллар.

«Однако, принимая во внимание уровень мировой инфляции, уровень в 70 рублей за доллар выглядит более вероятным», — сказал он «Прайм».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Министерство финансов России завершило операции по переводу Фонда национального благосостояния к новой бездолларовой структуре.

Так, из структуры средств ФНБ полностью исключён доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

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