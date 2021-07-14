Пекин, 14 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Сети появились первые фотографии нового среднеразмерного седана Volkswagen Lamando. Снимки размещены в базе минпрома Китая.

Министерство промышленности Китая Volkswagen Lamando

Новинка будет реализовываться исключительно на авторынке КНР, а собираться на совместном предприятии SAIC-Volkswagen.

В основу Lamando ляжет модульная «тележка» Volkswagen MQB Evo. Габаритные размеры машины составляют 4784×1831×1469 мм, а колёсная база — 2731 мм.

Внешний вид седана выделяется стремительным профилем, заостренными по бокам фарами и широким воздухозаборником.

В движение автомобиль приводится 1,4-литровым бензиновым турбированным «движком» производительностью 150 «лошадей», который сочетается с передним приводом.

Ранее в Германии был представлен Volkswagen Golf R Variant в кузове универсал. Автопроизводитель оснастил машину вместительным багажником объёмом 1642 литров (со сложенными задними сиденьями) и фаркопом для перевозки прицепов до 1,9 т.

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