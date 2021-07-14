Джакарта, 14 июля 2021, 08:02 — REGNUM Индонезия получила 3 476 400 доз вакцины AstraZeneca по программе COVAX, сообщает Kompas.
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COVAX — это инициатива ряда организаций, чтобы все страны мира могли получить доступ к вакцинам.
По словам главы МИД Индонезии Ретно Марсуди, государство через программу COVAX получило бесплатно 14 704 860 доз вакцины против коронавируса.
Индонезия также получит партии вакцины из Японии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии решило привить от коронавируса 208,2 млн жителей.
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