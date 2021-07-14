Порт-о-Пренс, , 07:51 — REGNUM Сотрудники службы безопасности президента Гаити Жовенеля Моиза, убитого при нападении на резиденцию главы государства, не явились на допрос в прокуратуру, сообщает газета Rezo Nodwes.

Сообщается, что главного инспектора Поля Эдди Амазана и генерального координатора по безопасности президентской резиденции Жана Агеля Сивиля вызвали на допрос в прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования дела об убийстве Моиза. Однако Сивиль и Амазан на допрос не явились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес связал убийство президента Гаити Жовенеля Моиза и покушение на президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. По его словам, охранная компания CTU Security могла быть причастна к этим событиям.

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