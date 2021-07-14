Магадан, 14 июля, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Магаданской области привились от COVID-19 54,5% от запланированных объёмов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в оперативном штабе.

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Первым компонентом вакцины привились 35 957 человек, завершили иммунизацию уже 26 135 колымчан.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане в инфекционном госпитале №1 получают лечение 90 пациентов с COVID-19. У всех заболевших коронавирус протекает в средне-тяжелой и тяжелой формах.