Москва, 14 июля, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Примерно «два-три десятка» людей, утверждающих, что они имеют российское гражданство, находятся в настоящее время в тюрьмах Афганистана, заявил 14 июля спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Так он прокомментировал слова советника афганского президента по национальной безопасности Хамдуллы Мохиба, заявившего, что в тюрьмах республики содержатся граждане РФ и стран Центральной Азии. Кабулов сравнил эту ситуацию с тем, что происходило в Сирии.

«Речь идет о двух-трех десятках людей, утверждающих, что у них российское гражданство. Это люди, которые просочились в Афганистан под разными предлогами. В основном ситуация аналогичная с тем, что происходило в Сирии», — сказал директор департамента, слова которого цитирует РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля координатор Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров заявил, что ООН пока не зафиксировала большого потока беженцев из этой республики.